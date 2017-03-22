Рязанские стражи порядка задержали гражданина Республики Азербайджан, находившегося в федеральном розыске, сообщает портал областного Управления МВД. 31-летнего мужчину разыскивали за применение насилия в отношении полицейского. Так, 29 августа прошлого года сотрудники ППС остановили в Рязани двух пьяных мужчин. При доставлении их в отдел для составления протокола, один из мужчин повёл себя агрессивно: он дважды ударил полицейского в лицо и бросился бежать, но был задержан.

Нападавший проживал без регистрации в областном центре и нигде не работал. В отношении него было возбуждено соответствующее уголовное дело, но иностранец, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия, после чего его объявили в розыск. Пользуясь родственными связями и обширными знакомствами, преступник часто менял адреса проживания в Рязани, а также выезжал в другие города.

Через полгода поисков оперативники узнали, что разыскиваемый недавно поселился в съёмной квартире на улице Интернациональной. Дверь жилища, расположенного на первом этаже дома, стражам порядка открыли родственники беглеца, которые рассказали, что он здесь не проживает. Но при осмотре квартиры азербайджанца нашли прячущимся в подвальном помещении и задержали его.