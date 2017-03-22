Бизнес-империя Trump Organization нарушила закон города Нью-Йорк и за это должна быть оштрафована, а также ущемлена в правах в качестве владельца небоскреба Trump Tower, расположенного на Пятой авеню мегаполиса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Как она выяснила, владельцы недвижимости определенной категории, к которой принадлежит Trump Tower, обязаны каждый год к 1 сентября проходить регистрацию в департаменте охраны и развития жилья Нью-Йорка. Стоимость этой операции составляет всего $13. Trump Organization не сделала этого в назначенный срок в прошлом году и теперь должна подвергнуться штрафу в размере до $500 и лишению некоторых прав.

Башня, которая была построена в 1984 году и насчитывает 68 этажей, входит в число самых известных строений Нью-Йорка. В небоскребе находится штаб-квартира бизнес-империи и живут некоторые члены семьи нового президента США Дональда Трампа. Управляющей Trump Tower компанией является Trump Corporation.