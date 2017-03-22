Наводнения в результате сильных дождей уже привели к гибели 78 человек в Перу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

По данным центра, стихия нанесла ущерб 141 тысяче строений, пострадало имущество 101 тысячи жителей, а всего наводнения затронули 643 тысячи человек. В столице страны Лиме погибли шесть человек, нанесен ущерб 7,1 тысячи домов.

Кроме того, из-за сильных волн власти временно прекратили работу сразу 23 портов на тихоокеанском побережье Перу.

На минувшей неделе президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями. Власти называют эти наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен «Эль-Ниньо» в Тихом океане.