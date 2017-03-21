Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по целям на территории Сирии, о чем он уведомил президента России Владимира Путина, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Маарив».
Ранее ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что системы противовоздушной обороны Сирии в понедельник вечером сбили один из бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на юго-западе страны. По информации телеканала, разведывательный беспилотник был поражен сирийскими военными после того, как нарушил воздушное пространство арабской республики в провинции Эль-Кунейтра.
Представитель Армии обороны Израиля, что израильский беспилотник упал накануне на территории Сирии, но не потому что был сбит.
Комментируя произошедшее, министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье заявил, что будет и впредь пресекать поставки оружия «Хезболлах», а также пригрозил уничтожать батареи ПРО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи.