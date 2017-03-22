Карталинский городской суд в Челябинской области приговорил жителя Москвы к трем годам лишения свободы условно за то, что он пытался незаконно вывезти за границу танк 1945 года выпуска, сообщает ТАСС.
Музейный экспонат мужчина приобрел у гражданина Латвии за €20 тыс., покупателю в Казахстане планировал продать за €230 тыс.
«Житель Москвы признан Карталинским городским судом виновным по статье УК России «Покушение на контрабанду культурных ценностей». За попытку незаконного перемещения через государственную границу музейного экспоната — среднего танка Т-34-85 1945 года выпуска — он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», — пояснили в пресс-службе.
Танк обнаружили пограничники при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска «Карталы» летом 2015 года. Боевая машина в соответствии с документами, выданными управлением Министерства культуры России по Центральному Федеральному округу, является культурной ценностью государства.