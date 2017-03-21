Допрос бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе длился 14 часов и завершился около полуночи по местному времени.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап, прокуратура подозревает ее в причастности к 13 коррупционным делам, в которых замешана ее ближайшая подруга Цой Сун Суль, арестованная в конце прошлого года.

Ранее во вторник сообщалось, что Пак Кын Хе заявила, что она сама «не была ни к чему причастна и ни о чем не знала». О других же делах экс-президент сказала, что «это была часть обычной государственной политики, и намерений помочь Цой преследовать ее личные интересы» у нее не было.

По данным агентства, Пак Кын Хе должна была покинуть здание прокуратуры, предварительно проверив верность записанных показаний. Отмечается, что просмотр показаний может занять некоторое время.

Это первый допрос экс-президента, так как до сих пор она пользовалась правом юридической неприкосновенности как первое лицо государства и отказывалась от встреч с прокурорами. После того как Конституционный суд утвердил объявленный ей в декабре импичмент, Пак потеряла юридический иммунитет. Утром во вторник она заявила, что готова «искренне отвечать на все вопросы».