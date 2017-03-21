Глава МВД Франции Брюно Ле Ру объявил сегодня об уходе в отставку после политического скандала, передает РЕН ТВ.

Громкий скандал вокруг фигуры Брюно Ле Ру разразился, когда стало известно, что экс-министр внутренних дел устроил двоих своих дочерей на работу в нижней палате французского парламента. Дочери Брюно Ле Ру заняли должности парламентских помощников в Национальном собрании Франции. При том, что одна из дочерей бывшего министра была на тот момент школьницей, а вторая — студенткой.

Сегодня, 21 марта 2017 года, финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование по этому делу.

Брюно Ле Ру пробыл на посту главы французского МВД Франции всего три месяца и 15 дней.

Как сообщает РИА «Новости», новым главой МВД станет Маттиас Фекль. Ранее он занимал пост госсекретаря по делам внешней торговли, развития туризма и делам французских граждан за рубежом.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Макрон, декларируя свои внешнеполитические принципы, выбрал привычную для западной аудитории антироссийскую риторику.