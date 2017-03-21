Рохус Миш написал книгу «Последний свидетель Гитлера», где раскрыл новые подробности, связанные с его смертью. Как передает Life.ru, издание впервые вышло на английском языке.

Миш был первым, кто увидел Гитлера и Еву Браун после того, как они покончили с собой в берлинском бункере, сообщают СМИ. Он также был последним оставшимся в живых свидетелем их смерти. Сам же Миш скончался в возрасте 96 лет в 2013 году.

В книге автор описывает не только последние моменты жизни Гитлера и Браун, но и первые минуты после их смерти. Так, Миш писал, что запомнил, как ноги женщины были неестественно вытянуты, а туфли находились под диваном. Адольф Гитлер к тому моменту был уже мёртв. Его глаза, как пишет бывший телохранитель, были открыты.

Когда Гитлер совершил самоубийство, Миш находился в соседней комнате, из которой выбежал, услышав выстрел. Сам Миш провёл почти десять лет в трудовом лагере, а после вернулся в Берлин, где работал до пенсии в небольшом магазине украшений.