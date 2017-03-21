Турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) отказывается от выступлений в Германии в ходе кампании по подготовке референдума о внесении изменений в конституцию Турции, передает РИА Новости со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее недовольство Анкары вызвало решение ФРГ отменить два мероприятия с участием турецких министров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напрямую обвинил канцлера ФРГ Ангелы Меркель в использовании «методов нацистов», в ответ глава немецкого правительства назвала подобные заявления неприемлемыми.