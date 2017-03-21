США будут выполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки с Ираном, если не будет принято других решений, и рассчитывают, что Тегеран также будет выполнять все условия.

Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник старший директор по вопросам оружия массового уничтожения и нераспространения в Совете национальной безопасности Белого дома Кристофер Форд.

“Я могу сказать определенно, что если у нас не будет иных указаний, мы будем обеспечивать четкое выполнение США своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном. И мы будем стремиться к обеспечению того, чтобы Иран делал то же самое”, — сказал Форд на конференции в Вашингтоне.

Он отметил, что новая администрация проводит оценку ядерной сделки с Ираном.