Великобритания намерена присоединиться к объявленному американскими властями запрету пассажирам, вылетающим из крупных международных аэропортов ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британских службах безопасности.

По их информации, такие ограничения могут вступить в силу уже во вторник.

“Службы безопасности изучили те же самые разведданные, что их коллеги в США и, как ожидается, введут похожий запрет, вполне возможно, уже сегодня, — пишет издание. — В британском правительстве между министрами на протяжении последних недель велось обсуждение того, как будет действовать этот запрет”.

Как сообщили в понедельник представители администрации Соединенных Штатов, данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. США приняли решение фактически обязать пассажиров рейсов из 10 аэропортов сдавать в багаж любые устройства, которые по размеру больше мобильных телефонов или смартфонов. Таким образом, речь идет о планшетных компьютерах, ноутбуках, DVD-плеерах, электронных книгах. Столь жесткие ограничения Вашингтон объясняет тем, что террористические группировки продолжают планировать атаки против гражданской авиации, активно применяя новые методы для проведения терактов.