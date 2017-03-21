Боевики террористической группировки Исламское государство захватили в центральной части Мосула шестерых старших офицеров полиции Ирака, передает Интерфакс.

По словам представителя федеральной службы полиции Ирака Саада аль-Лейти, офицеры полиции, включая бригадного генерала, были захвачены боевиками, устроившими засаду в районе, который был освобожден от ИГИЛ неделю назад.

Офицеры прибыли с инспекционным визитом. Попав в зсаду, они отстреливались, пока у них не кончились патроны.

Тем временем иракские силы безопасности продолжают прочесывать кварталы Старого города — исторической части Мосула.

По данным военных, они вплотную подошли к соборной мечети XII века Ан-Нури. Эксперты говорят, что ее освобождение будет иметь важное символическое и психологическое значение, поскольку именно в этой мечети главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил 29 июня 2014 года о создании в Мосуле своего «халифата».