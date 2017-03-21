Известная итальянская актриса Моника Белуччи станет ведущей 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.

Как передает Информинг, в сообщении организаторов говорится о том, что 52-летняя актриса проведет церемонии открытия и закрытия кинофестиваля.

Стоит сказать, что для Белуччи это не первый опыт участия в таком мероприятии. Впервые она посетила фестиваль в 2000 году, когда представила фильм «Под подозрением». В 2003 году актриса провела церемонии открытия и закрытия Каннского кинофестиваля, а в 2006 году входила в состав его жюри.

Отметим, что Моника Белуччи и снялась во многих известных фильмах, среди которых «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы, «Малена» Джузеппе Торнаторе, «Матрица : Перезагрузка» и «Матрица : Революция» Ларри и Энди Вачовски, «Страсти Христовы» Мэла Гибсона, «Братья Гримм» Терри Гиллиама, «007: Спектр» Сэма Мендеса, «По млечному пути» Эмира Кустурицы.

Напомним, что Каннский фестиваль, который проводится ежегодно в Канне на юге Франции, был учрежден в 1930-х годах по инициативе французского министра по делам образования и искусства Жана Зея.