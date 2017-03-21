Сегодня на 61 году жизни скончался актер Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный артист Азербайджана Аскер Рагимов, передает Тренд.

Актер серьезно болел и три дня назад перенес операцию на печень.

Аскер Рагимов родился 27 ноября 1956 года. Он окончил актёрский факультет Азербайджанского института искусств имени Мирзы Алиева.

Заслуженный актер Азербайджана принял участие в театральных работах, как Сафар хан Ширваншир — «Али и Нино»; Полоний — “Судьба Артиста”, Эльчин; сеньор Артуро Санчес — «Цветок кактуса», Э.Берроуз; «Несемейный портрет в интерьере», О.Ернев; «Федра», Ж.Расин; «Сон в летнюю ночь», У.Шекспир; «Слишком женатый таксист», Р.Куни и т. д. Актер также снялся в нескольких фильмах и сериалах.