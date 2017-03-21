Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РД не допустили попытку вывоза из России в Азербайджан крупной партии табачных изделий.

Как передает РИА “Дагестан”, в районе юго-восточнее города Дербента было обнаружено маломерное судно типа «Байда» с двумя гражданами России на борту, которое двигалось курсом на Азербайджан. На законные требования пограничников остановить судно для проверки документов присутствующие на борту не реагировали, наоборот, они пытались скрыться.

“По ходу преследования судна, нарушители выбрасывали в воду коробки, упакованные в черные пакеты. Как оказалось, в коробках находилось около 3 тысяч блоков сигарет марки “NZ gold compact” без акцизных марок Российской Федерации”, – сказал собеседник.

Он добавил, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.