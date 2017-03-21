Новруз – самый древний и красивый национальный праздник весны отмечается на государственном уровне в Азербайджане и азербайджанцами всего мира, являясь одним из самых любимых наряду с новогодним празднеством и наиболее ярко олицетворяя собойтрадиции и обычаи азербайджанского народа, его богатого историко-культурного наследия.

Нижегородское региональное отделение Всероссийского Азербайджанского Конгресса (НРО ВАК) и представительство Азербайджанского молодежного объединения России в Нижнем Новгороде (АМОР) организовало в самой многонациональной школе Нижнего Новгорода — средней общеобразовательной школе № 52 празднование Новруза по-азербайджански, сообщает пресс-служба НРО ВАК.

Отметим, что в школе № 52, где обучаются дети около двух десятков национальностей, при личной инициативе и под руководством директора школы — почетного работника образования РФ Елены Семеновны Поташник, а также при содействии Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода и национально-культурных организаций открыт и функционирует Музей дружбы народов.

Сначала гости азербайджанского праздника посетили Музей дружбы народов, где ознакомились со стендом Азербайджана, в котором находятся предметы быта, музыкальные инструменты, национальные костюмы, сувенирная продукция с национальной символикой, национальные куклы и множество других предметов, отражающих культуруазербайджанского народа. Вниманию посетителей также были представлены журналы «ИРС- Наследие», «Баку», «АМОР», книги о выдающихся сынах азербайджанского народа – общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, Муслиме Магомаеве, Кериме Керимове и других, а также сборник “Мы победили вместе. Азербайджан в Великой Отечественной войне 1941-1945” о героях СССР — азербайджанцах, их блистательных подвигах, обеспечивших нам всем общую историческую победу над фашизмом. Кроме того, гости смогли ознакомиться со справочной литературой об Азербайджане, его достопримечательностях, природе, национальной кухне, туристическом потенциале, а также дискографией азербайджанской национальной музыки, мугама, творчества легендарных Муслима Магомаева, Рашида Бейбутова, Полада Бюльбюльоглу и др.

Далее гости мероприятия были приглашены в украшенный флагами Азербайджана и сямяни актовый зал для официального открытия праздника. После кратких приветствий и поздравлений от директора школы Елены Поташник, исполнительного директора НРО ВАК Романа Агаева, заместителя главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Анатолия Багрова, глав других национально-культурных объединений были продемонстрированы познавательные видеоролики Фонда Гейдара Алиева, а также большой репортаж производства Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» о том, как отмечают Новруз в Азербайджане.

Юные профессиональные танцоры Ризван и Раван Агасызаде представили на радость публике зажигательные азербайджанские национальные танцы, а молодой талантливый певец Араз Зейналов блестяще исполнил бессмертные произведения великих классиков Муслима Магомаева и Рашида Бейбутова, а также народные песни. Дети и взрослые с удовольствием демонстрировали свои танцевальные способности, а в конце большим дружным веселым хороводом встретили наступление Новруза.

После завершения концертной части мероприятия состоялось чаепитие с традиционными для праздника Новруз азербайджанскими национальными сладостями – пахлавой, шекербуруой и гогалом.

Роман АГАЕВ