Порядка 180 человек эвакуированы из здания суда в польском городе Кошалин из-за подозрительной посылки.

Как передает Росбалт, об этом сообщает Польское телевидение.

По данным телеканала, в прикрепленной записке было сказано, что в посылке находятся споры сибирской язвы, а в других посылках, якобы доставленных в суд — взрывчатка. В упаковке был обнаружен белый порошок. В связи с обнаружением подозрительной субстанции из здания суда госпитализировали девять сотрудников, а также двоих полицейских.

Прилегающие к зданию суда улицы закрыты для движения. Окружной суд сообщает, что в связи с угрозой взрыва работа суда прекращена.