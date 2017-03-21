Крупномасштабная антитеррористическая операция, начатая пятого марта силами безопасности Турции в районах Лидже, Кулп и Хани юго-восточной провинции Диярбакыр, успешно завершена, передает агентство Anadolu.

В операции участвовали более семи тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В рамках операции уничтожены 27 террористов РПК, один захвачен живым. Найдены девять транспортных средств, угнанных террористами с целью минирования. Изъяты пять винтовок, два пулемета, 15 автоматов Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, семь пистолетов, 23 ручных гранат, 13 дробовиков.

Разрушено 11 укрытий, 57 убежищ, и 18 объектов, где предположительно скрывались террористы РПК. Уничтожено 23 самодельных взрывных устройств.

Кроме того, предотвращена транспортировка 9,5 тон гашиша.