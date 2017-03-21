Сторонники террористической организации PKK провели в Гааге санкционированное шествие, сообщает агентство Anadolu.

Участники акции несли портреты главаря террористов PKK Абдулла Оджалана и флажки с символикой террористов.

Организаторы шествия, в котором приняли участие до 200 человек, попытались завуалировать истинные причины акции мероприятиями, приуроченными к празднику Новруз.

Cторонники PKK скандировали призывы к противодействию пакету изменений, вынесенных на конституционный референдум 16 апреля в Турции.

При этом организаторы акции призвали провести аналогичную акцию в столице Бельгии – Брюсселе, где располагаются основные институты ЕС.

Ранее власти Германии продемонстрировали схожую позицию, разрешив пособникам террористов провести во Франкфурте шествие против Турции.