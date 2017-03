Голливудский актер, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер опубликовал в Twitter видеоролик, в котором предложил президенту США Дональду Трампу посетить школу недалеко от Белого дома.

Актер возмутился, что политика Трампа может привести к исчезновению программ, обеспечивающих питание для учащихся и помощь детям после окончания учебного заведения. По словам Шварценеггера, это не будет соответствовать лозунгу предвыборной кампании республиканца — «Сделаем Америку снова великой».

«Кто вообще вам дает советы? Позвольте, я тоже дам вам совет — приходите в школу, (…) что в шести милях от Белого дома. Я отведу вас туда, чтобы вы увидели, какую фантастическую работу проделывают там ради детей», — заявил актер.

Шварценеггер также упомянул в твите официальный аккаунт Трампа и оставил ссылку на одну из программ поддержки тех, кто недавно окончил школу.

Hey, @realDonaldTrump, I have some advice. See you at Hart Middle School? Here’s more info about #afterschool: https://t.co/NOgdhBHyyp pic.twitter.com/NQI2OdVqtF

— Arnold (@Schwarzenegger) 21 марта 2017 г.