Голливудский актер, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер опубликовал в Twitter видеоролик, в котором предложил президенту США Дональду Трампу посетить школу недалеко от Белого дома.

Актер возмутился, что политика Трампа может привести к исчезновению программ, обеспечивающих питание для учащихся и помощь детям после окончания учебного заведения. По словам Шварценеггера, это не будет соответствовать лозунгу предвыборной кампании республиканца — «Сделаем Америку снова великой».

«Кто вообще вам дает советы? Позвольте, я тоже дам вам совет — приходите в школу, (…) что в шести милях от Белого дома. Я отведу вас туда, чтобы вы увидели, какую фантастическую работу проделывают там ради детей», — заявил актер.

Шварценеггер также упомянул в твите официальный аккаунт Трампа и оставил ссылку на одну из программ поддержки тех, кто недавно окончил школу.

17 марта Трамп представил проект федерального бюджета, в котором предложил сократить финансирование дополнительных школьных программ. По оценкам CNN, изменения могут коснуться около двух миллионов детей.

В феврале Шварценеггер предложил подменить Трампа в должности президента. Республиканец ответил, что актер очень скверно справлялся со своими обязанностями на посту губернатора Калифорнии, но еще хуже показал себя в «Ученике знаменитости».