Идеи равноправия полов и феминизма — сионистский заговор. Об этом заявил Высший руководитель (рахбар) Ирана аятолла Хаменеи, его слова передает The Independent.

«Превращение женщины в товар и объект для удовлетворения, которое происходит на Западе — это, скорее всего, один из еврейских заговоров по разрушению общества», — считает иранский лидер. Он добавил, что западные мыслители, выступавшие за равноправие полов и феминизм, уже сожалеют о разладе, которое обществу принесли их идеи. Хаменеи заявил, что идеал женщины — Фатима, дочь пророка Мухаммеда.

Как передает Лента.ру, издание отмечает, что, по сообщениям иранских информагентств, Высший руководитель выразил надежду на то, что иранцы, поднимающие вопрос равноправия полов, не основывают свои взгляды на западных заблуждениях.

В Иране действуют строгие нормы касательно поведения женщин: например, 19 января арестовали женщину-бодибилдера, которая публиковала фотографии из спортзала. 29 июля 2016 года сообщалось о задержании велосипедисток.

16 мая в стране были арестованы восемь блогеров за безнравственные снимки в Instagram, а четырьмя днями ранее женщину-депутата лишили мандата за фотографию без хиджаба.