В Бангкоке умерла черепаха по кличке Копилка, из желудка которой извлекли пять килограммов монет. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает The Guardian.

25-летняя самка морской черепахи умерла во время реабилитационного периода после операции, которую провели 6 марта сотрудники кафедры ветеринарии из Чулалонгкорнского университета. Во время хирургического вмешательства медики вытащили 915 монет, которое животное проглотило в зоопарке Sea Turtle Conservation Center («Центр охраны морских черепах»).

По информации The Guardian, операция прошла успешно, однако рептилия умерла от заражения крови, вызванного попаданием в организм большого количества мелочи. 19 марта состояние животного ухудшилось. Медики запланировали повторную операцию, но утром во вторник черепаха умерла.

Многие туристы, следуя поверью, бросают монеты в резервуары с черепахами, чтобы вернуться в Таиланд. Местные жители кидают деньги животным, рассчитывая на долголетие.

Ранее в марте стало известно, что американский миллионер Дэн Билзерян, которого называют «Королем Instagram», подвергся критике после публикации снимка, на котором его подруга сидит на столетней черепахе.