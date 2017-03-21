Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании готовивших провокацию боевиков.

«Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — на Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», — приводит слова Лукашенко БелТа.

Он отметил, что о подготовке боевиков власти узнали благодаря белорусам, проживающим за границей.

«Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи», — добавил Лукашенко.

Также он отметил, что заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки.

“Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время”, — цитирует слова Лукашенко агентство Белта.

Он пояснил, что Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. При этом президент обратил внимание, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным.