В эксклюзивном интервью американскому Forbes сын миллиардера Араза Агаларова рассказал о связях своей семьи с семьей нынешнего американского президента, а также о своих встречах с ним уже после избрания

На митинге в Тампе в октябре прошлого года Трамп проревел своим взбудораженным сторонникам: «Я не имею ничего общего с Россией». Правда кажется немного сложнее.

В интервью Forbes Эмин Агаларов сообщил, в частности, что он и его отец планировали построить в России башню Трампа, которая теперь, вероятно, находилась бы в процессе строительства, если бы Трамп не решил баллотироваться. А также, что он поддерживал контакты с семьей Трампа с момента избрания и обменивался сообщениями с Дональдом Трампом-младшим (сыном президента США) еще в январе; и что сам президент Трамп отправил в ноябре Агаларовым написанную от руки записку после того, как они поздравили его с победой.

«Теперь, когда он победил и был избран, он не забывает своих друзей», — говорит Агаларов.

Агаларовы знакомы с Дональдом Трампом примерно пять лет, с того момента, когда они проявили интерес к конкурсу «Мисс Вселенная», который Трамп проводил в Москве. После посещения конкурса «Мисс США» в Лас-Вегасе по приглашению Трампа, они подписали соглашение, в конечном итоге заплатив примерно $7 млн лицензионных сборов за проведение конкурса в одном из принадлежащих им объектов.