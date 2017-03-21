Состояние президента США миллиардера Дональда Трампа за год уменьшилось на один миллиард долларов – до 3,5 миллиарда, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Forbes.

Год назад состояние Трампа оценивалось в 4,5 миллиарда долларов, он занимал 336 место в рейтинге самых богатых людей. Сейчас он опустился на 544 строчку рейтинга.

В январе Дональд Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей — Дональда-младшего и Эрика.

Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.