В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в некоторых местах возможны кратковременные дожди, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем — 8-11 градусов тепла, в Баку ночью — 3-5, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможен мокрый снег, снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными, местами туман. Местами порывистый западный ветер.

Ночью 1-6, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-7 градуса тепла.