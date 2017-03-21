Родственники погибших в результате терактов, произошедших 11 сентября 2001 года в США, подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив власти королевства в поддержке террористов группировки «Аль-Каида».

Коллективный иск, в котором представлены интересы более 800 человек, подан в понедельник в федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен.

Как передает «Известия» со ссылкой на The Hill, истцы обвиняют правительство Саудовской Аравии в оказании поддержки террористам, организовавшим атаку. По их мнению, Эр-Рияд знал, что как минимум трое террористов, являвшихся подданными королевства, имели связи с «Аль-Каидой».

«Саудовская Аравия несет ответственность за весь причинный ущерб», — говорится в иске.

В связи с этим родственники жертв трагедии требуют от ближневосточной монархии материальной компенсации за причиненный ущерб.

В июле власти США рассекретили 28 страниц отчета о терактах 11 сентября 2001 года. Документы были рассекречены под давлением родственников жертв атак. В опубликованном отчете сказано о возможной связи между террористами и представителями властей Саудовской Аравии, однако никаких доказательств не приводится.

Напомним, атака террористов «Аль-Каиды» на США произошла 11 сентября 2001 года, был полностью уничтожен Всемирный торговый центр, серьезно повреждено здание Пентагона.

По неподтвержденным данным журналистского расследования Independent, террористы прибыли в США еще в 2000 году и поселились в городе Сан-Диего, где учились управлять воздушным судном. Поддержку агентам «Аль-Каиды» оказывал имам местной мечети, который также был связан с террористической организацией.