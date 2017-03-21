Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес в понедельник ракетный удар по автомобилю с террористами на востоке Афганистана.

Как передает ТАСС, в результате уничтожены четыре вооруженных экстремиста, в том числе один из полевых командиров «Аль-Каиды».

По имеющейся информации, беспилотник выпустил две ракеты по легковой автомашине, двигавшейся по шоссе в приграничном с Пакистаном районе афганской провинции Пактика.

Два ликвидированных боевика опознаны. Одним из них оказался Кари Ясин, также известный как Устад Аслам, который являлся одним из влиятельных полевых командиров террористической группировки «Аль-Каида на Индийском субконтиненте».

В пакистанской провинции Пенджаб, выходцем из которой он был, за голову террориста назначена награда в 5 млн пакистанских рупий ($50 тыс.). Кари Ясин подозревался в организации ряда резонансных террористических атак, в том числе неудавшегося покушения на президента Первеза Мушаррафа и нападения на штаб-квартиру пакистанской армии в Равалпинди.