В пресс-службе Армии обороны Израиля подтвердили информацию о том, что в Сирии был потерян тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БЛА), сообщает ТАСС.

«Тактический БЛА Skylark был утерян, обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в пресс-службе.

Представитель израильской армии добавила, что в результате потери беспилотника «не было утечки важной информации».

«Могу сказать, что инцидент имел место в воскресенье, а не в понедельник», — сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили израильский беспилотник над Эль-Кунейтрой.