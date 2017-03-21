Азербайджан вошел в десятку стран с самыми низкими ценами согласно индексу стоимости проживания Cost of Living Index 2017, который составил известный исследовательский портал Numbeo.

Как передает Тренд, на первом месте среди стран с низкими ценами оказался Египет, на втором – Индия, на третьем — Украина, на четвертом — Пакистан, а на пятом Грузия.

Самым дорогим местом в мире оказались Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру.