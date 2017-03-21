Руководство кинокорпорации Paramount Pictures прекратит финансирование франшизы «Терминатор».

Как передает Life.ru со ссылкой на газету New York Daily News, отказ от шестой части культового фильма собеседник издания связал с негативной реакцией критиков на пятый эпизод киносаги. «Терминатор: Генезис» был попыткой возродить франшизу, но критикам он не понравился, поэтому руководство студии разочаровалось в картине, хотя она приносила большую прибыль», — рассказал он.

«Все кончено для «Терминатора» и Арнольда. Работа над сиквелом полностью остановлена. Нет никаких планов снимать новый эпизод», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что очередная часть франшизы с участием Арнольда Шварценеггера может выйти на экраны в 2017 году.