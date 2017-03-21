В Ереване неожиданно заявили, что право на «войну» перешло от Азербайджана к Армении. И это мол, означает, что в случае новой войны Азербайджан утеряет новые территории, что «признает» и международное сообщество. «Не случайно в своих последних интервью и Серж Саркисян, и Виген Саркисян заявляют о том, что Армения применит весь свой арсенал, если дело дойдет до войны», пишет в этой связи главный редактор Lragir Айказн Гагриян.

«Азербайджан долгое время настаивал на праве на войну и решении конфликта таким путем. Ему позволили начать войну, но в апреле его наступление потерпело фиаско. После этого Азербайджан оказался в военно-политическом и дипломатическом тупике. Азербайджану запретили воевать…»

Что такое «право на войну» и у кого в нынешней ситуации оно есть, у Азербайджана или Армении?

Отвечая на вопросы minval.az член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров заявил, что оккупация Арменией территории Азербайджана, а также тесная взаимосвязь марионеточного режима в Карабахе с правящим режимом Саргсяна по международному праву должны рассматриваться как нарушения запрета на применение силы.

«Признание акта нарушением запрета на применение силы очевидно, когда иностранное государство поддерживает организацию нерегулярных сил в другом государстве или предоставляет им военную поддержку иначе. В случае Нагорного Карабаха имело место намного более глубокая форма военного вмешательства иностранного государства. Армения не только предоставляет военно-организационное вторжение и другую военную помощь, более того, военный орган, оккупировавший Карабах и семь прилегающих районов, представляет собой одну целую военную организацию, состоящую из оккупационных войск и сепаратистов-боевиков, которые уже много лет продвигаются по служебной карьере и превращаются из боевиков в гражданских и военных главарей оккупационного режима в Армении», — отмечает Багиров.

По словам юриста, как следствие вышеизложенного, Армения с ее оккупационной политикой военного вмешательства нарушила и продолжает нарушать все запреты, установленные основами международного права, включающие и запрет на применение силы, а также запрет на интервенцию между государствами, который имеет свои корни в обычном праве и основан на принципе суверенитета государства.

«Интервенция всегда считалась запрещенной в соответствии с международным правом, угроза же применения силы и применение силы являются жесткими формами угрозы или применения принуждения.

Резюмируя вышеизложенное, Армения уже нарушила запрет на интервенцию посредством нарушения запрета на применение силы по международному праву и продолжает это делать без каких-либо оправдывающих обстоятельств.

Я думаю, что все это делает абсолютно неуместным поставленный вопрос, ответ на который может быть только один: у Азербайджана и только у него есть право восстановить свою территориальную целостность и вернуть находящиеся под оккупацией земли.

Интервенция продолжается более 25 лет, международное право и справедливость на стороне Азербайджана, агрессор и интервент рано или поздно должен быть выдворен с нашей территории, а попытка развязать войну со стороны Армении с точки зрения международного права и военной мощи противоборствующих сторон будет равносильна харакири по-армянски», — подчеркнул Багиров.