Сотни посетителей фестиваля Файяс в испанском городе Валенсия собрались посмотреть на сожжение чучела возводящего приграничную стену президента США Дональда Трампа, передает Лента.ру.

Местная пожарная бригада потушила конструкцию после окончания фестиваля. Фестиваль огня, посвященный валенсийскому сообществу Испании, проводится ежегодно в день памяти Святого Иосифа.

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты.