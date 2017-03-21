В общественных туалетах китайской столицы появятся системы электронного распознавания лиц посетителей для выдачи туалетной бумаги с целью противостоять участившимся кражам предмета гигиены. Об этом сообщает CNBC News.

Каждый посетитель туалета теперь может получить только кусок бумаги размером от 60 см до 70 см за один раз. В следующий раз устройство сработает только спустя 9 минут.

Сообщается, что посетителю туалета необходимо будет встать лицом к установленному на стене устройству электронного распознавания лиц, оборудованному камерой с высоким разрешением, и снять головной убор и солнечные очки.

Отмечается, что эта система уже установлена в туалетах трех общественных мест, в том числе в уборной рядом с одной из главных достопримечательностей Пекина — храмом Неба.