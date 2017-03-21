Американское издание Forbes 20 марта опубликовало ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров.

В 2016 году число миллиардеров впервые превысило две тысячи человек.

Уточняется, что число тех, чье состояние составляет более $1 млрд, увеличилось с 1810 до 2043 человек.

Суммарное состояние богатейших людей планеты выросло на 18%, до $7,67 трлн.

Четвертый год подряд рейтинг издания возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние выросло с $75 млрд до $86 млрд. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет увеличил свое состояние на $14,8 млрд и стал вторым в списке. Основатель Amazon Джефф Безос переместился с пятого места на третье. Его состояние было оценено в $72,8 млрд. Основатель Facebook Марк Цукерберг занял пятую строчку в рейтинге Forbes.