18 марта в Стокгольме прошло праздничное мероприятие, посвященное Новруз байрамы. В нем приняли участие представители Азербайджанской диаспоры и представители шведской общественности.

Поздравив соотечественников с праздником, председатель конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев сказал, что Новруз является символом пробуждения природы, достатка и изобилия. Э. Мирзоев пожелал благополучия, процветания и достижения всех высот. Он отметил, что Новруз байрамы является одним из самых любимых праздником азербайджанского народа.

Затем с поздравительной речью выступили член правления конгресса, председатель общества «Нефтчи — Стокгольм» Игорь Пономарев и заместитель председателя конгресса Элияр Магеррамов.

На праздничном мероприятии звучали азербайджанские песни, были исполнены национальные танцы.