Группа неизвестных напала в ночь на понедельник на предприятие по сбору мусора во французском департаменте Эсон, повредив около 50 мусоровозов, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

Шестеро злоумышленников, одетых в капюшоны, пробрались на территорию предприятия около 2.00 утра понедельника, связав охранника. Они принялись наносить ущерб грузовым машинам, предназначенным для сбора мусора. Девять грузовиков были сожжены целиком, еще 38 — частично пострадали от распространения огня и действий хулиганов.

Согласно предварительной оценке, ущерб от действий неизвестных превышает отметку в миллион евро.

Правоохранительные органы департамента продолжают расследование происшествия.