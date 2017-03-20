Британский певец Робби Уильямс заявил, что обожает «Евровидение» и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе, передает РИА Новости.

«Я обожаю «Евровидение». Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году, был впечатлен его номером и даже захотел позаимствовать идею для своего шоу.