Молодая семейная пара, проживающая в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции, обнаружила в своем подвале клад из золотых и серебряных монет, датированных XV-XVII веками.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, владелец дома, построенного в 1580 году, решил заняться ремонтом в погребе. Копая землю, он обнаружил там кувшин, наполненный монетами. В общей сложности в нем было почти 3 тысяч серебряных монет и еще 17 золотых. Все эти монеты были отчеканены в период с 1473 по 1610 годы. В кувшине находятся и редчайшие образцы — например, чеканенные в Севилье во время правления короля Испании Филиппа II или выпущенные в Египте.

По данным телеканала, государство не сможет изъять у пары клад, поскольку обнаружившие клад являются одновременно и владельцами земли, на которой был найден кувшин. В то же время, госструктуры в течение пяти лет могут исследовать находку с научной и исторической точки зрения. Спустя пять лет государство сможет предложить владельцам клада денежное вознаграждение в обмен на него.