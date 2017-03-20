Турция ввела таможенные пошлины на импорт российской пшеницы в связи с тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецкой сельхозпродукции, заявил в понедельник РИА Новости член управляющего совета союзов экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

«Россия ввела запрет на поставку ряда видов сельхозпродукции из Турции. Многие наши коллеги-экспортеры попали в сложное положение и несут убытки. Получается, что Турция покупает российские товары, а Россия наш товар не покупает. Чтобы эта ситуация была более сбалансированной, министерство экономики по нашему запросу с 15 марта ввело новую норму относительно российской пшеницы. Официального заявления не было, но я как глава сектора, знаю эту тему», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным в 2014 году США, странами ЕС и рядом других стран. «Торговля должна быть взаимной. Мы экспортируем из России на 800 миллионов долларов овощей и фруктов и ввозим на два миллиарда долларов пшеницы, ячменя и другой продукции. Выигрывать и зарабатывать должны обе стороны. Мы очень хотим торговать с Россией, но условия должны быть равными. Пока этого не будет, мы продолжим поддерживать свой запрос в министерство», — сказал Мете.

По его словам, суда с российской сельхозпродукцией, которые были загружены и вышли из портов отправки до 15 марта, будут приняты в Турции. «Но следующие поставки уже приниматься не будут, пока не решится вопрос со снятием Россией ограничительных мер», — заявил собеседник агентства.

Мете отметил, что Турция хочет полного восстановления отношений с РФ, ухудшившихся после инцидента со сбитым ВВС Турции российским Су-24 над Сирией в ноябре 2015 года. «Бизнесмены, предприниматели не могут быть ни стороной, ни инструментом политических конфликтов. Торговля должна продолжаться», — резюмировал бизнесмен.

Эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов было введено Россией с 1 января 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ приняло решение допустить на отечественный рынок ряд турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые.

На прошлой неделе было опубликовано постановление правительства РФ, которое снимает запрет на поставки из Турции репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты и капусты брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Таким образом, под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.