Впервые за 183 года Дания освободится от внешних заимствований, сообщает Газета.ру со ссылкой на национальный банк страны.

Уточняется, что правительство погасит $1,5 млрд последнего кредита в иностранной валюте.

«У центрального правительства не было необходимости привлекать валютные кредитные средства, и заимствования постепенно погашались», — отмечает датский регулятор.

Однако издание Altinget пишет, что погашение долга не означает, что у Дании не останется кредитных обязательств: власти размещают облигации, номинированные в датских кронах, для покрытия дефицита госбюджета и других целей. На конец 2016 года долг центрального правительства Дании в нацвалюте составлял 635 млрд крон ($92 млрд).