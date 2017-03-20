Готовы ли люди, берущие предвыборные взятки, продавать свои голоса кому попало? Если так, то всех армян, имеющих право участвовать в выборах, может запросто купить какой-нибудь богатый турок – всего за 20 млн долларов.

Как передает news.am, об этом во время встречи с избирателями в ереванском районе Нор Норк 20 марта сказал Артур Багдасаян, лидер партии «Армянское возрождение».

По его словам, если у кандидата в депутаты много денег и он готов покупать голоса избирателей, это еще не значит, что за него стоит голосовать. Если люди готовы будут голосовать за того, у кого много денег и кто готов им платить, нет ли риска, что их голоса сможет купить, например, какой-нибудь богатый турок, индиец или китаец?

«У нас в выборах участвуют примерно 1 млн избирателей, максимум 1 млн 100 тысяч. Какой-нибудь богатый турок, индиец или китаец может всего за 20 млн долларов купить всех избирателей в Армении, заплатив по 10 000 драмов – 20 долларов – каждому. У нас что, нет чести? Достоинства? Что такое 20 млн долларов для миллиардеров? Они могут дать всего 20 млн долларов и купить всех избирателей – с их честью и достоинством», — сказал Багдасарян.