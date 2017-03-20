В Минобороны РФ опровергли информацию СМИ о якобы развертывании в районе города Африн в сирийской провинции Алеппо «новой российской военной базы», сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя курдских ополченцев сообщил о создании российской военной базы в районе города Африн.

«Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской республики новых российских военных баз нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в соответствии с российско-турецкими договоренностями от 30 декабря 2016 года подразделения российского Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии осуществляют круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий (РПБД).

«Для предотвращения нарушений РПБД одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено в провинции Алеппо (будет) около населенного пункта Африн, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных турецкой стороне формирований Сирийской свободной армии», — добавляет российское оборонное ведомство.