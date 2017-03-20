В Японии пожилым людям предложили скидки на получение ритуальных услуг в обмен на отказ от водительских удостоверений, передает Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си».

Таким образом власти призывают пенсионеров отказаться от вождения автомобилей.

Одна из похоронных компаний в Айчи предлагает скидку 15% на свои услуги в обмен на водительские права. Тот, кто хочет воспользоваться предложением, должен подтвердить, что удостоверение было передано в полицейский участок. Скидка также может распространяться на членов семьи пожилого человека.

Данная мера обусловлена тем, что в стане участилось количество аварий с участием граждан преклонного возраста. За последнее десятилетие в Японии вдвое выросло количество водителей старше 75 лет, в 2015 году их насчитывалось почти 4,8 млн. В этом же году тоже был отмечен рост числа смертельных аварий с их участием.

Во многих регионах Японии пенсионеров пытаются поощрить отказаться от вождения при помощи скидок на такси или льготного посещения общественных бань.

Согласно исследованию британских ученых, пожилые водители попадают в аварии в три-четыре раза реже, чем молодые.