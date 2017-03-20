Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в «Евровидении-2017», сообщает «Интерфакс-Украина».

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну – соответствующий документ уже подготовлен», — сказал он.

Ранее в СБУ пояснили, что выступление Самойловой в июне 2015 года на фестивале «Мир спорта и добра» в Крыму является нарушением постановления правительства Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию полуострова.

Юлия Самойлова назвала смешными угрозы со стороны Украины не допустить ее до участия в музыкальном конкурсе.