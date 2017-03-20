Высший руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи в своей предновогодней речи поздравил иранцев с праздником Новруз и раскритиковал экономическую ситуацию в стране, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

«Горькие и сложные события в прошлом году были в основном связаны с экономическим положением страны и тем, что у людей не хватало средств к существованию… Государство предприняло шаги к решению этих проблем, но они не оправдали ни моих ожиданий, ни ожиданий народа», — говорится в предновогодней речи Хаменеи.

Аятолла добавил, что в новом году государству необходимо сосредоточиться на развитии экономического сектора, а именно на ключевой сфере в экономике — внутреннем производстве.