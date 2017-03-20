Российская Федерация построит новую военную базу на северо-западе Сирии, где будут тренироваться бойцы курдских «Отрядов народной самообороны».

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя отрядов Редура Халиля. В частности, отмечается, что соглашение о совместной борьбе с терроризмом российская сторона и отряды подписали 19 марта. Представитель группировки подчеркнул, что договор вступает в силу сегодня, 20 марта.

При этом Халиль отказался сообщить, сколько военных РФ прибыли на место, где будет создана база. Также, по его словам, российские военнослужащие уже прибыли на бронемашинах в район новой базы в сирийской провинции Эфрин.

«Российское присутствие районе Жандирс в Эфрине стало результатом достигнутого соглашения между нашими отрядами с действующими в Сирии российскими войсками в рамках кооперации в борьбе с терроризмом с тем, чтобы предоставить помощь в обучении наших сил современным методам ведения войны, а также для установления прямой линии связи с российскими силами», — говорится в письменном заявлении Халиля.