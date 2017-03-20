Совместные учения эстонских военнослужащих и подразделений армии США, в которых участвуют более тысячи человек, начались в понедельник на центральном военном полигоне республики, сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии.

Как передают РИА Новости, учения под названием Kuldlabidakene – 2017 («Золотая лопатка-2017»), будут сосредоточены на получении навыков оборонительных боев. «Наша задача-дать призывникам и союзникам по НАТО опыт по созданию оборонительных позиций, их защите и атакующих действий. На столь тщательно подготовленных оборонительных позициях наши призывники тренируются нечасто и эти занятия дадут им очень хороший опыт того, как вести бой в окопах», — сказал командир роты, младший лейтенант Кристьян Муули.

В маневрах, которые завершатся в пятницу, участвуют роты батальона Второй пехотной бригады, минометная батарея, саперы, разведчики и противотанковое подразделение Сил обороны Эстонии.

Войска США представлены танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley пехотной роты первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США, которые прибыли в Эстонию в начале февраля и размещаются на военной базе городка Тапа, а также двумя вертолетами ВВС США UH-60 Black Hawk, прибывшими на учения из Латвии, где они находятся в рамках операции Atlantic Resolve.

Вертолеты будут имитировать атаки с воздуха, а также осуществлять транспортировку личного состава и эвакуацию «раненых» с поля боя.