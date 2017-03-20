Президент Филиппин Родриго Дутерте в грубой форме призвал членов Европарламента не лезть в дела его страны. Видео с его обращением опубликовала The Guardian, передает РИА Новости.

Комментарии филиппинского лидера связаны с недавней резолюцией Европарламента, осуждающей планы Дутерте по применению в стране смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.

«Знаете что, ребят… Я скажу на английском… Не навязывайте свою культуру или свою веру другим странам, нам в особенности. Почему бы вам не заняться своими делами? Почему вы должны [лезть к нам], черт возьми?» — заявил он во время визита в Мьянму.

Вместо «лезть к нам» филиппинский президент использовал распространенное нецензурное выражение на английском.