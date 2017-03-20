Уровень радиационного фона груза, который перевозил самолет из Армении через белорусский Гомель, превышал допустимые нормы в 250 раз.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Белоруссии Олег Ляшук.

Ранее Погранкомитет сообщил об обнаружении радиоактивного груза на борту самолета, следовавшего транзитом через Белоруссию в Болгарию. Как сообщил РИА Новости официальный представитель комитета Антон Бычковский, случай произошел 19 марта в аэропорту Гомеля. Непассажирский самолет следовал транзитом из Армении в Болгарию.

«Девятнадцатого марта в 12.30 в аэропорт Гомеля рейсом из Армении через Белоруссию в Болгарию прибыл грузовой самолет, в котором находился груз в виде ящика с маркировкой об ионизирующем излучении. Радиационный фон груза был превышен в 250 раз», — цитирует слова Ляшука агентство Sputnik Беларусь.

Сотрудник Гомельской пограничной группы и представители МЧС проверили сопроводительные документы о его пропуске через территорию Белоруссию, добавил Ляшук.